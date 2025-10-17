Montefusco Santa Paolina e Torrioni rendono omaggio ai Carabinieri morti a Castel d' Azzano

Questa mattina, a Montefusco, presso la locale Stazione Carabinieri, i rappresentanti dei comuni di Montefusco (AV), Santa Paolina (AV) e Torrioni (AV) hanno consegnato un omaggio floreale quale gesto di vicinanza e cordoglio di quelle comunità in occasione dei funerali dei tre appartenenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it