Montefusco Santa Paolina e Torrioni rendono omaggio ai Carabinieri morti a Castel d' Azzano
Questa mattina, a Montefusco, presso la locale Stazione Carabinieri, i rappresentanti dei comuni di Montefusco (AV), Santa Paolina (AV) e Torrioni (AV) hanno consegnato un omaggio floreale quale gesto di vicinanza e cordoglio di quelle comunità in occasione dei funerali dei tre appartenenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Non potevo arrivare fino a Montefusco e non allungarmi a Santa Paolina... È stata un'improvvisata e ho portato un po' di scompiglio, lo so; ma ringrazio di cuore tutte le persone che ho visto per avermi accolto e mostrato le loro belle cose con semplicità e gentil - facebook.com Vai su Facebook
Montefusco, Santa Paolina e Torrioni insieme per un progetto di rigenerazione culturale ed economica - Nei piccoli paesi irpini la rigenerazione parte dal basso, intrecciando saperi antichi e visioni contemporanee. Riporta ntr24.tv
Funerali carabinieri, fiori e cordoglio in Irpinia - L'articolo Funerali carabinieri, fiori e cordoglio in Irpinia proviene da OttoPagine. Da msn.com