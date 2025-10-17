Montecatini Herbert Ballerina debutta a teatro con ‘Come una catapulta’

Montecatini Terme, 17 ottobre 2025 – Con il suo stile dimesso e irresistibilmente autoironico, Herbert Ballerina – al secolo Luigi Luciano – porta in scena un mosaico di assurdità ordinarie e quotidiane, trasformando la comicità in un racconto surreale e sorprendentemente realistico. Debutta a teatro con lo spettacolo "Come una catapulta ". Appuntamento sabato 25 ottobre, alle ore 21 al Teatro Verdi di Montecatini, dove Ballerina per la prima volta in teatro come protagonista assoluto, porta sul palco la sua comicità surreale e disarmante. Dopo anni trascorsi nei panni della "spalla" di Maccio Capatonda, Checco Zalone e altri protagonisti della comicità italiana, Herbert si prende la scena in prima persona.

