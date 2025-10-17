Mondiali Under 20 | il Marocco gioca la carta blu della revisione Fvs ma l’arbitro conferma la decisione

Una curiosa novità è andata in scena durante la semifinale tra Marocco e Francia nei Mondiali U20. Sfortunatamente per i marocchini, senza successo. Il Ct del Marocco prova la mossa “cartellino blu”. Il Marocco si è imposto ai rigori grazie a una mossa geniale del ct Mohamed Ouahbi: la sostituzione del portiere proprio prima della serie decisiva. Abdelhakim El Mesbahi, terzo portiere della nazionale nordafricana, non aveva giocato nessuna partita del torneo, ma la sua abilità nel parare i rigori ha consentito al Marocco di strappare il pass per la finale contro l’Argentina. Il giocatore aveva persino annotato sulla borraccia un piccolo schema con le possibili direzioni dei penalty dei francesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiali Under 20: il Marocco gioca la carta blu della revisione Fvs, ma l’arbitro conferma la decisione

