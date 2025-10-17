Mondiali tiro a volo 2025 oggi | orari 17 ottobre tv programma streaming italiani in gara

Verranno assegnate oggi, venerdì 17 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie individuali in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: si chiuderanno le qualificazioni e si disputeranno le finali nelle specialità olimpiche del trap, maschile e femminile, e verranno stilate anche le graduatorie a squadre. Nella competizione maschile saranno in gara per l’Italia Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis, mentre in quella femminile saranno al via Alessia Iezzi, Silvana Maria Stanco e Valentina Panza. Dopo le prime due giornate delle qualificazioni Silvana Maria Stanco ha ottime possibilità di ingresso in finale, mentre sono molto più basse tra gli uomini quelle di Massimo Fabbrizi. 🔗 Leggi su Oasport.it

