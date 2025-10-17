Moncler | Robert De Niro e Al Pacino insieme per la nuova campagna

In oltre settant’anni di storia, Moncler ha costruito la propria identità sull’incontro tra innovazione e protezione, ridefinendo il concetto stesso di calore. Nato nel 1952 tra le montagne francesi, il brand ha sempre avuto una missione chiara, quella di difendere chi vive e lavora in condizioni estreme. Ma per Moncler il calore non è mai stato solo una questione di temperatura — è un’emozione che nasce dentro, dal contatto umano e dal senso di appartenenza. Con questo spirito, il marchio presenta Warmer Together, una campagna che celebra il valore dell’amicizia e della connessione autentica, portando sullo schermo due leggende del cinema: Robert De Niro e Al Pacino, amici di lunga data e icone di Hollywood, per la prima volta insieme in una campagna di moda. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Moncler: Robert De Niro e Al Pacino, insieme per la nuova campagna

Leggi anche questi approfondimenti

DUE LEGGENDE DEL CINEMA! Al Pacino e Robert De Niro sono protagonisti della nuova campagna Moncler. - facebook.com Vai su Facebook

Al Pacino e Robert De Niro insieme per Moncler https://voto10.it/lifestyle/moda/al-pacino-e-robert-de-niro-insieme-per-moncler/… - X Vai su X

Moncler, Robert De Niro e Al Pacino star della campagna "Warmer Together" - Le due leggende di Hollywood, legate da un'amicizia lunga oltre cinquant'anni, sono tornate sul set come rappresentanti speciali dei capi dallo stile senza tempo del brand specializzato in piumini e ... Da tg24.sky.it

Moncler lancia la campagna globale “Warmer Together” con Al Pacino e Robert De Niro - L’iniziativa, che vede per la prima volta le due star hollywoodiane insieme in una campagna, vuole celebrare il valore delle relazioni autentiche e i valori del brand attraverso i ritratti del fotogra ... Riporta engage.it

Robert De Niro e Al Pacino insieme per Moncler | Video - Per la prima volta insieme in una campagna, le due leggende del cinema Al Pacino e Robert De Niro sono protagoniste di "Warmer together" di ... Come scrive ilsecoloxix.it