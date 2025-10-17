Il consiglio comunale di Molfetta è decaduto. Tredici consiglieri, con le loro firme, hanno decretato lo scioglimento dell’assemblea e degli organi amministrativi. Fine del mandato per il sindaco Tommaso Minervini (che a giugno fu arrestato per alcuni giorni nell’ambito di un’inchiesta per i lavori al porto). Il prefetto nominerà un commissario che resterà in carica fino alle elezioni comunali anticipate della primavera 2026. L'articolo Molfetta: scioglimento del consiglio comunale Tredici firme, fine dell'amministrazione Minervini proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

