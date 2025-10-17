Molestie e pedinamenti alla vicina di casa ora rischia l' arresto

Salernotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molestie alla vicina di casa, un 62enne di Scafati rischia gli arresti domiciliari, così come chiesto dalla procura di Nocera Inferiore. Ieri mattina l'uomo è stato interrogato dal Gip, che deciderà poi quale misura applicare nei prossimi giorni. L'uomo risponde di stalking. Le accuseStando alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

