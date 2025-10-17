Molestie e pedinamenti alla vicina di casa ora rischia l' arresto

Molestie alla vicina di casa, un 62enne di Scafati rischia gli arresti domiciliari, così come chiesto dalla procura di Nocera Inferiore. Ieri mattina l'uomo è stato interrogato dal Gip, che deciderà poi quale misura applicare nei prossimi giorni. L'uomo risponde di stalking. Le accuseStando alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Giovane di 27 anni indagato per atti persecutori dopo la denuncia della vittima. La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo mesi di molestie e comportamenti ossessivi . - facebook.com Vai su Facebook

Mondolfo, perseguita la vicina che ha la metà dei suoi anni: bloccata e palpata sulle scale, 61enne a processo per molestie - Era ossessionato dalla vicina di casa, tanto da spiarla da dietro la finestra e farle continue avances. Segnala corriereadriatico.it

Astrologa dei vip, condanna e multa per le molestie alla vicina di casa - L'astrologa dei vip, Giovanna De Toni, questa volta ha incassato una condanna. Secondo ilgazzettino.it

Un incubo durato un anno . Pedinamenti e insulti alla ex . Ora non potrà più avvicinarla - La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo mesi di molestie e comportamenti ossessivi . Lo riporta msn.com