Molestie e minacce al figlio di 10 anni del nuovo compagno della ex moglie | condannato

LECCE - Molestie, minacce e comportamenti intimidatori nei confronti di un bambino di appena 10 anni, divenuto “bersaglio” perché figlio del nuovo convivente della ex moglie. Per questi fatti un 54enne del Leccese (di cui omettiamo le generalità per tutelare la privacy delle persone coinvolte) è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Molestie e minacce al figlio di 10 anni del nuovo compagno della ex moglie: condannato - È di un anno di reclusione la pena inflitta a un 54enne che avrebbe sfogato il suo rancore contro un bambino, rivolgendogli gesti intimidatori come quello di tagliargli la gola ... Riporta lecceprima.it

