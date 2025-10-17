Moira l' ultima madre | mostra collettiva alla FORO G gallery fino al 9 novembre

Messinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della “Festa dei morti” verrà presentata la mostra dei lavori inviati per l’Open Call “MOIRA, l’ultima madre”. L’Open Call, ideata da Roberta Guarnera, indetta da FORO G gallery in stretta collaborazione con la Colapesce libri, gusti e idee e con la partership di IM DIGITAL di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Moira Cucchi alla mostra di Venezia: un docufilm per dimostrare che la violenza sulle donne si può battere - Brescia, 5 settembre 2025 – Da Brescia alla Mostra del cinema di Venezia per dire a tutte le donne vittime di violenza che non sono sole e che possono farcela. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Moira Ultima Madre Mostra