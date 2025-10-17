Moira l' ultima madre | mostra collettiva alla FORO G gallery fino al 9 novembre
In occasione della “Festa dei morti” verrà presentata la mostra dei lavori inviati per l’Open Call “MOIRA, l’ultima madre”. L’Open Call, ideata da Roberta Guarnera, indetta da FORO G gallery in stretta collaborazione con la Colapesce libri, gusti e idee e con la partership di IM DIGITAL di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Circusfans.eu. . Memorial NandOrfei 2025: Moira d'Italia. Il ricordo di Moira Orfei di Alessandro Serena 6a e ultima parte..... #circo #memorialnandorfei #moiraorfei #alessandroserena #piccolocircodeisogni - facebook.com Vai su Facebook
Moira Cucchi alla mostra di Venezia: un docufilm per dimostrare che la violenza sulle donne si può battere - Brescia, 5 settembre 2025 – Da Brescia alla Mostra del cinema di Venezia per dire a tutte le donne vittime di violenza che non sono sole e che possono farcela. Scrive ilgiorno.it