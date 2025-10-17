Modulo Juve Tudor cambia tutto in vista del Como | spunta questa ipotesi con le due punte due i favoriti per partire dall’inizio! I dettagli
Modulo Juve, Balzarini lancia l’indiscrezione: il tecnico studia il tandem offensivo per la sfida contro il Como, sarebbe un segnale di apertura. Una svolta tattica per uscire dalla crisi del gol, un esperimento per dare più peso all’attacco e valorizzare i suoi bomber. In casa Juventus, la sosta per le nazionali è servita a Igor Tudor per riflettere e, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal giornalista Gianni Balzarini, il tecnico sarebbe pronto a una vera e propria rivoluzione. Per la sfida di domenica contro il Como, infatti, circola con insistenza la voce di un possibile cambio di modulo, con il passaggio al 3-4-1-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
