Modena Volley al debutto | La miglior squadra possibile con le risorse a nostra disposizione
Modena Volley si presenta ufficialmente al suo pubblico in vista della nuova stagione 202526. Ieri sera festa al PalaPanini, dove erano presenti la prima squadra maschile, la prima squadra femminile e l’intero settore giovanile: oltre mille tifosi hanno riempito gli spalti e accolto giocatori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Le parole di Paul Buchegger in vista dell’esordio in campionato ? Modena Volley - facebook.com Vai su Facebook
Volley Modena: Debutto in A2 nel segno della memoria e della storia. Il Volley Modena torna al Palapanini con Fini sulla maglia e nel ricordo di Barbara Siciliano Leggi tutti i dettagli nell’app Volleyball.it+ o da desktop https://volleyball.it #VolleyMo - X Vai su X
Modena Volley al debutto: "La miglior squadra possibile con le risorse a nostra disposizione" - Il 9 novembre festa i 100 anni della nascita di Giuseppe Panini e i 40 del PalaPanini ... Segnala modenatoday.it
Modena da urlo Debutto perfetto, Samp ko - 0 per i gialli: Santoro e Zanimacchia nel secondo tempo stendono i blucerchiati dopo un’ottima prova Genova, 25 agosto 2025 – L’evoluzione di una squadra la si nota, soprattutto, ... Da ilrestodelcarlino.it
Sampdoria ko al debutto: il Modena dell'ex Sottil passa con Santoro e Zanimacchia - Inizia con una sconfitta il cammino in Serie B della nuova Sampdoria di Massimo Donati (squalificato e sostituito in panchina dal vice Davide Mandelli), che nel posticipo della prima giornata ... corrieredellosport.it scrive