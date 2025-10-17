Modena Volley al debutto | La miglior squadra possibile con le risorse a nostra disposizione

Modenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena Volley si presenta ufficialmente al suo pubblico in vista della nuova stagione 202526. Ieri sera festa al PalaPanini, dove erano presenti la prima squadra maschile, la prima squadra femminile e l’intero settore giovanile: oltre mille tifosi hanno riempito gli spalti e accolto giocatori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

modena volley debutto migliorModena Volley al debutto: "La miglior squadra possibile con le risorse a nostra disposizione" - Il 9 novembre festa i 100 anni della nascita di Giuseppe Panini e i 40 del PalaPanini ... Segnala modenatoday.it

Modena da urlo Debutto perfetto, Samp ko - 0 per i gialli: Santoro e Zanimacchia nel secondo tempo stendono i blucerchiati dopo un’ottima prova Genova, 25 agosto 2025 – L’evoluzione di una squadra la si nota, soprattutto, ... Da ilrestodelcarlino.it

Sampdoria ko al debutto: il Modena dell'ex Sottil passa con Santoro e Zanimacchia - Inizia con una sconfitta il cammino in Serie B della nuova Sampdoria di Massimo Donati (squalificato e sostituito in panchina dal vice Davide Mandelli), che nel posticipo della prima giornata ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Modena Volley Debutto Miglior