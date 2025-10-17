Mocci Innova Camera | Maker Faire è open innovation idee per tutti

La tredicesima edizione della manifestazione al Gazometro di Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mocci (Innova Camera): “Maker Faire è open innovation, idee per tutti”

Argomenti simili trattati di recente

ARES Sardegna al convegno nazionale su innovazione e sanità digitale Mercoledì 8 ottobre ARES Sardegna ha partecipato a “L’innovazione nel Sistema Sanitario Nazionale – Ecosistema Dati Sanitari: presente e futuro”, evento promosso dal Ministero dell - facebook.com Vai su Facebook

Mocci (Innova Camera): "Maker Faire è open innovation, idee per tutti" - C’è il contributo delle banche Smettere di lavorare e godersi la vita è possibile: come ci è riuscito questo ... Scrive msn.com

Luciano Mocci: “Roma diventerà la capitale dell’innovazione” - Si è svolta, dall’8 al 10 ottobre la nona edizione del “Maker Faire Rome – The European Edition”, organizzata dalla Camera di Commercio di ... Come scrive affaritaliani.it

Maker Faire, la kermesse delle start up innovative torna alla Fiera di Roma. Mocci: "Governo taglia 200 milioni di fondi" - Ci saranno il massimo esperto di robotica geminoide, professori da tutto il mondo e le migliori start up innovative. Lo riporta romatoday.it