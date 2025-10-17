Mobilità docenti e ATA | avviati i controlli dell' USP Venezia

L'Ufficio scolastico provinciale di Venezia ha iniziato i controlli per la mobilità docenti e ATA 20252026. La nota del 16 ottobre stabilisce le procedure per verificare le dichiarazioni su titoli e precedenze. Le verifiche interessano tutte le domande con precedenza e un campione delle altre, garantendo la correttezza delle graduatorie e dei trasferimenti del personale scolastico.Criteri di verifica per la mobilità scolasticaL'Ufficio scolastico provinciale di Venezia ha ufficialmente avviato le procedure di controllo sulle dichiarazioni allegate alle domande di mobilità per il prossimo anno scolastico, come dettagliato nella nota del 16 ottobre. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Mobilità docenti e ATA: avviati i controlli dell'USP Venezia

Approfondisci con queste news

https://www.change.org/p/stabilizzazione-titolarit%C3%A0-mobilit%C3%A0-dignit%C3%A0-ai-docenti-di-religione Firma e fai firmare! - facebook.com Vai su Facebook

Mobilità docenti, semplificazione dei percorsi di carriera. Valditara: “L’intero processo sarà gestito attraverso sistemi informatizzati e richiederà soltanto l’inserimento del codice fiscale” - X Vai su X

Prestito in Convenzione NoiPA per Docenti e ATA: fino a 75.000 € con condizioni agevolate, per progetti e spese di fine anno. Cos’è e come funziona (Verifica le opportunità) - L’ultimo periodo dell’anno si caratterizza, spesso, per progetti e spese importanti da dover sostenere. Come scrive orizzontescuola.it

Stipendi NoiPa gennaio 2025, aumenti per docenti e ATA: gli importi e i cedolini - Come comunicato alcuni giorni fa dal ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim), il 18 gennaio sono avvenuti i pagamenti Noipa, attraverso i quali è ... Si legge su corriereadriatico.it

Stipendi di agosto 2025 per docenti e personale ATA: variazioni, novità e date da ricordare - Nel portale NoiPA sono ora visibili gli importi degli stipendi di agosto per docenti e personale ATA con contratto al 31 agosto. Da fanpage.it