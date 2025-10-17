Mobilità docenti e ATA | avviati i controlli dall' USP Venezia

L'Ufficio scolastico provinciale di Venezia ha iniziato i controlli per la mobilità docenti e ATA 20252026. La nota del 16 ottobre stabilisce le procedure per verificare le dichiarazioni su titoli e precedenze. Le verifiche interessano tutte le domande con precedenza e un campione delle altre, garantendo la correttezza delle graduatorie e dei trasferimenti del personale scolastico.Criteri di verifica per la mobilità scolasticaL'Ufficio scolastico provinciale di Venezia ha ufficialmente avviato le procedure di controllo sulle dichiarazioni allegate alle domande di mobilità per il prossimo anno scolastico, come dettagliato nella nota del 16 ottobre. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Mobilità docenti e ATA: avviati i controlli dall'USP Venezia

