Moacasa festeggia 50 anni e porta in mostra le ultime tendenze dell’abitare
(Adnkronos) – Un compleanno importante per uno degli eventi più amati del calendario fieristico che celebra mezzo secolo di storia di arredo e design, di evoluzione della casa come specchio della società che cambia: dal 25 ottobre al 2 novembre alla Fiera di Roma l’appuntamento è con Moacasa, la manifestazione organizzata da Moa società cooperativa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Moacasa festeggia 50 anni. Il nuovo appuntamento è dal 25 ottobre al 2 novembre - X Vai su X
Moacasa festeggia 50 anni e porta in mostra le ultime tendenze dell’abitare - Un compleanno importante per uno degli eventi più amati del calendario fieristico che celebra mezzo secolo di storia di arredo e design, di evoluzione della casa come specchio della soci ... Da msn.com
Moacasa celebra 50 anni di design e arredamento - Moacasa festeggia il cinquantesimo anniversario dalla nascita di MOA Società Cooperativa, organizzatrice della manifestazione, con un’edizione speciale in programma dal 25 ottobre al 2 novembre alla ... Scrive masterviaggi.it