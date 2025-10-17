Moacasa 2025 | 50 anni di design alla Fiera di Roma
Moacasa compie cinquant’anni e torna in scena alla Fiera di Roma con un’edizione che guarda avanti senza rinunciare alle proprie radici. Dal 25 ottobre al 2 novembre 2025, il pubblico troverà un percorso immersivo tra aziende italiane, progetti sartoriali e tecnologie che semplificano la vita domestica. Un traguardo che parla al presente Mezzo secolo di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Moacasa festeggia 50 anni. Il nuovo appuntamento è dal 25 ottobre al 2 novembre - X Vai su X
Moacasa celebra 50 anni a Fiera Roma Dal 25 ottobre al 2 novembre 2025, Fiera Roma ospita un’edizione speciale di MOA Casa, la mostra di arredo e design più attesa dell’anno, che ripercorre mezzo secolo di storia del design. Un’occasione unica per sc - facebook.com Vai su Facebook
Moacasa festeggia 50 anni e porta in mostra le ultime tendenze dell’abitare - (Adnkronos) – Un compleanno importante per uno degli eventi più amati del calendario fieristico che celebra mezzo secolo di storia di arredo e design, di evoluzione della casa come specchio della soci ... Come scrive msn.com
Moacasa celebra 50 anni di design e arredamento - Moacasa festeggia il cinquantesimo anniversario dalla nascita di MOA Società Cooperativa, organizzatrice della manifestazione, con un’edizione speciale in programma dal 25 ottobre al 2 novembre alla ... Scrive masterviaggi.it