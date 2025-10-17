Mo | Wfp ' servirà tempo per ridurre carestia intanto aprire tutti i varchi di Gaza'

Washington, 17 ott. (Adnkronos) - Le Nazioni Unite affermano che ci vorrà del tempo per risolvere il problema della carestia nella Striscia di Gaza e sollecitano l'apertura di tutti i valichi di frontiera verso il territorio palestinese devastato dalla guerra. "Ci vorrà del tempo per ridurre la carestia", ha dichiarato Abeer Etefa, portavoce del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Wfp), durante una conferenza stampa a Ginevra, affermando che il Wfp ha cinque punti di distribuzione attivi e funzionanti, ma vuole arrivare a 145 per "inondare Gaza di cibo".

