Mo | specialisti turchi ricerca corpi al confine con Gaza in attesa via libera Israele

Tel Aviv, 17 ott. (AdnkronosAfp) - Decine di specialisti turchi inviati da Ankara per aiutare a trovare i corpi degli ostaggi a Gaza si trovano attualmente al confine con l'Egitto, in attesa del via libera per entrare da parte del governo israeliano. Lo ha riferito un funzionario turco all'Afp. "Una squadra di 81 membri dell'Afad è attualmente in attesa al confine sul lato egiziano", ha detto il funzionario, riferendosi all'agenzia governativa per le operazioni di ricerca e soccorso. "Non è ancora chiaro quando Israele permetterà alla squadra turca di entrare a Gaza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

