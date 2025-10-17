Mo | bambino ucciso a Hebron Idf ' abbiamo aperto il fuoco dopo lancio di pietre'

Tel Aviv, 17 ott. (Adnkronos) - Le Idf hanno aperto il fuoco su "sospetti" nella zona di Hebron, ieri, dopo un lancio di pietre contro i militari. L'esercito israeliano ha risposto con queste parole all'articolo del Times of Israel che parlava di un bambino di 11 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle truppe israeliane nel villaggio di al-Rihiya, a sud di Hebron, nella Cisgiordania meridionale. "Ieri, durante un'attività operativa nella zona di al-Rihiya, si sono verificati disordini e lanci di pietre contro le forze dell'Idf", ha dichiarato l'esercito. "Le forze hanno risposto sparando contro i sospettati che avevano lanciato pietre e che sono stati identificati". 🔗 Leggi su Iltempo.it

