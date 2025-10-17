Mo | bambino ucciso a Hebron Idf ' abbiamo aperto il fuoco dopo lancio di pietre'
Tel Aviv, 17 ott. (Adnkronos) - Le Idf hanno aperto il fuoco su "sospetti" nella zona di Hebron, ieri, dopo un lancio di pietre contro i militari. L'esercito israeliano ha risposto con queste parole all'articolo del Times of Israel che parlava di un bambino di 11 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle truppe israeliane nel villaggio di al-Rihiya, a sud di Hebron, nella Cisgiordania meridionale. "Ieri, durante un'attività operativa nella zona di al-Rihiya, si sono verificati disordini e lanci di pietre contro le forze dell'Idf", ha dichiarato l'esercito. "Le forze hanno risposto sparando contro i sospettati che avevano lanciato pietre e che sono stati identificati". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Ogni giorno, per due anni, lo Stato terrorista di Israele ha ucciso 1 bambino palestinese ogni ora. Un bambino ucciso ogni ora! C’è chi prova a utilizzare la tregua per farvi dimenticare il passato, per cancellare il genocidio. È una tecnica politica e mediatica. No - facebook.com Vai su Facebook
Lucia #Goracci: Ogni bambino ucciso è un bambino che non doveva morire. L'ho visto nei kibbutz, nei funerali, perché ora dovrei negarlo? C'è stato il 7 ottobre ed è stato condannato. C'è stato parimenti il dopo ed è dovere e diritto di noi giornalisti indipendent - X Vai su X
Wafa, 11enne ucciso da soldati israeliani a sud di Hebron - Un bambino palestinese di 11 anni, Mohammad Bahjat Al- Secondo msn.com