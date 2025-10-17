Misteriosi documenti russi sull’assassinio di JFK | la deputata Luna li riceve dall’ambasciata e li pubblica online

La deputata repubblicana “trumpiana” della Florida Anna Paulina Luna ha annunciato su X di aver ricevuto un dossier di 350 pagine sull’assassinio di John F. Kennedy direttamente dall’ambasciata russa negli Stati Uniti. Il materiale, consegnato a mano dall’ambasciatore russo Aleksandr Darchiev, è ora al vaglio di esperti per verificarne l’autenticità, ma Luna ha già reso pubblico il documento sul sito Jfk Facts, invitando gli americani a “decidere da soli”. E mentre gli esperti cercano di capire di cosa si tratti, in molti si chiedono: è solo una coincidenza, o c’entra la recente telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina? Non è un’ipotesi così peregrina pensare che questo “regalo”- tutto da verificare – di Mosca, su uno dei casi più controversi della storia americana, possa aver “facilitato” la decisione del tycoon di incontrare il leader russo a Budapest, tra due settimane. 🔗 Leggi su It.insideover.com

