Misteri spettacolo al Teatro IF

Romatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è ancora spazio per il Mistero? O lo abbiamo sepolto sotto la razionalità del quotidiano?Questa è la domanda che risuona fin dalle prime battute dello spettacolo, dove nulla è come sembra. Un viaggio tra telepatia, chiaroveggenza e trasmissione del pensiero che non cerca risposte, ma domande. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

misteri spettacolo teatro ifSpettacoli itineranti e in teatro: a Montelupone torna "Mistery Fest", il primo Halloween storico - Dal 31 ottobre al 2 novembre torna il primo Halloween storico in Italia Halloween Mistery Fest con ... Riporta msn.com

Teatro in giallo da record. Spettacoli, nuovi soci e una raccolta di storie - Mosti: "Realizzeremo un libro di racconti e ’sposeremo’ un big della letteratura". Lo riporta msn.com

misteri spettacolo teatro ifMisteri da scoprire all’Apericena con delitto - Misteri da scoprire e delitti da risolvere, in uno spettacolo interattivo con musica dal vivo nel quale gli spettatori ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Misteri Spettacolo Teatro If