Mister Sansovini Sangiustese fatti valere al Polisportivo

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non facciamoci condizionare dai 3 punti in classifica della Civitanovese perché i rossoblù costituiscono una squadra forte". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, avverte i giocatori sulle insidie della gara di domenica al Polisportivo. "Davanti hanno elementi validi, tecnici e rapidi, inoltre saranno galvanizzati per avere passato il turno di Coppa Italia e in campionato hanno conquistato un buon punto a Montefano". Non mancano le insidie. "Dovremo adattarci subito al terreno di gioco che presenta caratteristiche differenti dal nostro, ma dovremo pensare anche a noi per far valere le nostre qualità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mister Sansovini. "Sangiustese, fatti valere al Polisportivo»

