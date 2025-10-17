Mister Sansovini Sangiustese fatti valere al Polisportivo

"Non facciamoci condizionare dai 3 punti in classifica della Civitanovese perché i rossoblù costituiscono una squadra forte". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, avverte i giocatori sulle insidie della gara di domenica al Polisportivo. "Davanti hanno elementi validi, tecnici e rapidi, inoltre saranno galvanizzati per avere passato il turno di Coppa Italia e in campionato hanno conquistato un buon punto a Montefano". Non mancano le insidie. "Dovremo adattarci subito al terreno di gioco che presenta caratteristiche differenti dal nostro, ma dovremo pensare anche a noi per far valere le nostre qualità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mister Sansovini. "Sangiustese, fatti valere al Polisportivo»

Altre letture consigliate

Mister Gianni Caneschi della 1a Squadra Women ai microfoni ? di Sport a Km 0 - facebook.com Vai su Facebook

Mister Sansovini. "Sangiustese, fatti valere al Polisportivo» - "Non facciamoci condizionare dai 3 punti in classifica della Civitanovese perché i rossoblù costituiscono una squadra forte". Si legge su sport.quotidiano.net

Sangiustese. Morazzini:: "È il momento di dare di più» - "Abbiamo fatto un solo punto e siamo usciti dalla Coppa Italia: nella Sangiustese le motivazioni non possono essere ... msn.com scrive