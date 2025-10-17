Mission di Bergarè Tramontana | Far emergere la poliedricità del bergamotto e il legame profondo con il territorio
"Con Bergarè vogliamo dare continuità a un racconto contemporaneo e condiviso attorno a un’eccellenza unica al mondo: il Bergamotto di Reggio Calabria. Un prodotto che non è solo agricoltura o profumeria, ma patrimonio culturale, risorsa economica, simbolo identitario".Con queste parole il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Terza giornata missione istituzionale in India per la delegazione dell’Università degli studi di Bergamo che si conclude, oggi, con la stipula di un nuovo accordo di collaborazione e di scambio #studenti. Questa mattina il Rettore prof. Sergio Cavalieri, la prorett - facebook.com Vai su Facebook
L'associata #Remazel (Gruppo @Fincantieri) ha siglato un contratto con la belga Jan De Nul per la fornitura di sistemi “mission critical” destinati a una nuova nave offshore. Il sistema consentirà posa di rocce fino a 400 m di profondità, con capacità di 2.000 t/o - X Vai su X