Miseria e Nobiltà in scena al Politeama | commedia di equivoci con Giovanni Allocca e la regia di Salvatore Pinto

Tempo di lettura: 2 minuti Al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80) andrà in scena sabato 29 e domenica 30 novembre lo spettacolo “Miseria e Nobiltà”, con protagonista Giovanni Allocca e la regia affidata a Salvatore Pinto, che figura anche nel cast. La messa in scena si presenta come una rilettura giocata sugli equivoci classici della commedia napoletana, sostenuta da un ensemble corale e da una colonna sonora originale. Cast e regia. Lo spettacolo vede, oltre a Giovanni Allocca e Salvatore Pinto, le interpretazioni di Francesco Ammirevole, Rosanna Aprile, Domenico Ciaravolo, Lorenza Colace, Angela Esposito, Giovanni Ilardi, Carmine Losciale, Fausto Lunella, Marcello Marciano, Ciro Meglio, Tammaro Palomba, Anna Teletta, Sabrina Toralbo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Miseria e Nobiltà” in scena al Politeama: commedia di equivoci con Giovanni Allocca e la regia di Salvatore Pinto

