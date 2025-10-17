Minaccia un commerciante chiedendo mille euro per un incidente già liquidato 34enne arrestato per estorsione

Cataniatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato un 34enne pregiudicato di rSanta Maria di Licodia per tentata estorsione ai danni di un commerciante di via Cristoforo Colombo. L'uomo si è presentato nella bottega pretendendo la somma di mille euro come risarcimento per un incidente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Commerciante Chiedendo Mille