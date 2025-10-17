Minaccia suicidio a Reggio Calabria | giovane salvata dopo ore di tensione

Giovane minaccia suicidio: salvata a Reggio Calabria dopo ore di tensione. Si è conclusa con un lieto fine la drammatica vicenda che, nella mattinata di oggi, ha tenuto con il fiato sospeso l’intera città di Reggio Calabria. Una giovane donna, in evidente stato di difficoltà, si era seduta all’esterno della finestra del quarto piano di un edificio situato di fronte alla Villa Comunale, minacciando il suicidio. Intervento tempestivo e coordinato. L’allarme è scattato intorno alle 9:30, quando alcuni passanti hanno notato la presenza della ragazza e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, dando vita a un’operazione delicata e coordinata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

