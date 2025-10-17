Minaccia i passanti e aggredisce un commerciante immigrato crea il caos a Raffadali
Prima avrebbe inveito e minacciato i passanti. Poi sarebbe entrato in un esercizio commerciale, aggredendo il titolare. Caos a Raffadali, fra le vie Nazionale e Porta Palermo per la precisione. A bloccare il tunisino, in evidente stato di alterazione, sono stati gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
