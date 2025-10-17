Minaccia col coltello un ragazzino perché aveva lasciato la figliastra | condannato

Un 37enne residente nel Napoletano è stato condannato a 9 mesi e 15 giorni di reclusione per violenza privata e porto abusivo di coltello. Aveva puntato l’arma contro un minorenne per “vendicare” la figlia della sua compagna, che il ragazzo aveva lasciato.Secondo quanto ricostruito dagli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

