Minacce di morte | Basta un attimo per farti fuori

"Se ti becco per strada devi solo pregare. Sono uso girare con un coltello, e a farti fuori ci metto un secondo". E’ questa l’ultima minaccia di morte ricevuta sui social dall’europarlamentare leghista ed ex sindaca di Cascina Susanna Ceccardi. E’ stata lei stessa a denunciarlo, con tanto di screenshot alla conversazione incriminata. Come si nota nella chat, prima del messaggio intimidatorio, l’utente aveva inviato a Ceccardi un’immagine ricondivisa da un altro account che ritraeva diverse salme in sacchi di plastica accompagnata dal seguente commento: "Dettagli orribili – Il Ministero della Salute di Gaza ha ricevuto 45 corpi nella struttura medica Nasser dopo il rilascio dall’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minacce di morte: "Basta un attimo per farti fuori"

