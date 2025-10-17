Minacce a Ranucci il capo ufficio stampa della Todde dà la colpa alla stampa di destra

Questo giornale esprime solidarietà al conduttore di Report Sigfrido Ranucci con convinzione, ed è del tutto naturale farlo: di fronte a un attentato che poteva costare delle vite, tutte le asperità, le asprezze e le durezze del dibattito vanno molto indietro, in dissolvenza. Purtroppo però nell'Italia in cui non c'è mai limite al peggio esiste chi si è voluto distinguere, ovviamente non in bene. Il capo ufficio stampa della Regione Sardegna, tale Mario Gottardi, ha superato l'immaginabile quanto a strumentalizzazione di ciò che è avvenuto stanotte. Il numero uno della comunicazione della giunta guidata dall'esponente del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde, infatti, ha vergato un post facebook, riportando alcuni titoli dei giornali vicini al centrodestra (tra cui il nostro) nei quali si contestava il contenuto di alcuni servizi di Report e si dava conto del dibattito più volte maturato all'interno della Rai in proposito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

