Aldo Milone, grillo parlante, va all’attacco del recordman preferenze Matteo Biffoni. "Il voto mi ha fatto capire diverse cose. È inutile combattere l’ Illegalità cinese, lo sfruttamento dei lavoratori e dei clandestini, occuparsi di sicurezza dei cittadini, mettere in guardia la città dalla presenza della mafia cinese. Tutto ciò non è apprezzato dalla maggioranza dei pratesi. Bisogna governare la città con gli spot e gli annunci di opere pubbliche mai portate a termine (parco urbano, sottopasso al Soccorso, riqualificazione area ex Banci, piscina olimpionica a Iolo ecc ). A queste opere incompiute, aggiungiamo i 100mila spesi per i famosi robottini che servivano a garantire la sicurezza sulle ciclabili e di cui si sono perse le tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Milone ironizza: "Servono spot e annunci"