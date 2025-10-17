Mille sfaccettature una sola scienza | dal 23 al 26 il Festival della Psicologia
Dal 23 al 26 ottobre, tra le sedi del Museo di Storia della Medicina (Musme) di via San Francesco e Palazzo Carpe Diem in Prato della Valle, Padova diventa la capitale della psicologia grazie al “Festival della Psicologia 2025. Mille Sfaccettature, una sola scienza” organizzato dall’Ordine delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Benvenuti al Terziere di Borgo! Noi ci siamo! La Festa d'Autunno di Abbadia San Salvatore è il primo evento che apre la stagione sull'Amiata. Castagne, funghi, colori accesi. Il modo migliore per imparare a conoscere (ed amare) le mille sfaccettature di qu - facebook.com Vai su Facebook
Seguite #TalesFromUnderground, il nuovo canale tematico ideato e prodotto da @GruppoTrevi per raccontare in modo semplice, coinvolgente ed alla portata di tutti, le mille sfaccettature della nostra realtà: cantieri, tecnologie, macchine, servizi, persone e pro - X Vai su X