Mille imprese svolta nei pagamenti Frigo abiti e tv si acquistano a rate | Così diamo una scossa al mercato

Nel 1960 una Fiat 500 costava 400mila lire. Poi arrivo l’ inflazione e decollò, sul listino dei sogni delle famiglie italiane, a un milione di lire nel 1975. Tanti allora. Si fece ricorso alle cambiali, una montagna di cambiali impresse nelle immagini in bianco e nero di un’Italia che voleva di più. Tanti pagavano così, una manna per la Fiat, per l’economia, per il paese che girava. E’ un po’ un ritorno al passato, coniugato al futuro il progetto lanciato da Confesercenti. Un servizio che aiuta le famiglie, chi compra, le botteghe. E che punta a rilanciare il mercato, a dare una scossa all’economia che non attraversa ormai da anni acque tranquille. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

