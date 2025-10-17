Mille imprese svolta nei pagamenti Frigo abiti e tv si acquistano a rate | Così diamo una scossa al mercato

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1960 una Fiat 500 costava 400mila lire. Poi arrivo l’ inflazione e decollò, sul listino dei sogni delle famiglie italiane, a un milione di lire nel 1975. Tanti allora. Si fece ricorso alle cambiali, una montagna di cambiali impresse nelle immagini in bianco e nero di un’Italia che voleva di più. Tanti pagavano così, una manna per la Fiat, per l’economia, per il paese che girava. E’ un po’ un ritorno al passato, coniugato al futuro il progetto lanciato da Confesercenti. Un servizio che aiuta le famiglie, chi compra, le botteghe. E che punta a rilanciare il mercato, a dare una scossa all’economia che non attraversa ormai da anni acque tranquille. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mille imprese svolta nei pagamenti frigo abiti e tv si acquistano a rate cos236 diamo una scossa al mercato

© Ilrestodelcarlino.it - Mille imprese, svolta nei pagamenti. Frigo, abiti e tv si acquistano a rate: "Così diamo una scossa al mercato"

Leggi anche questi approfondimenti

Pnrr, svolta per le imprese: via libera a pagamenti più veloci - È quanto chiedeva il comparto edile nella gestione dei fondi del Pnrr: ieri, il via libera delle commissioni ... Scrive quotidianodipuglia.it

Pubblica amministrazione, pagamenti alle imprese in 30 giorni. Obiettivo Pnrr raggiunto - Otto dei quaranta obiettivi del Pnrr del 30 giugno, che l’Italia certificherà di aver raggiunto per chiedere il riconoscimento dell’ottava rata da 12,8 miliardi di euro, segnano una svolta storica: la ... Riporta tg24.sky.it

Imprese, una su 2 paga subito le fatture in Polesine: 52,7% di pagamenti puntuali - Oltre un'azienda polesana su due, nel terzo trimestre del 2024, ha pagato i creditori con puntualità: il 52,1% del totale in Polesine (a fronte del 44,3% della media italiana). Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Mille Imprese Svolta Pagamenti