Militarmente preparati L' inchiesta che svela chi c' è davvero dietro le violenze ProPal

Non si placa l'ira delle piazze ProPal dopo la sottoscrizione dell'accordo di pace tra Israele ed Hamas. Martedì scorso, in occasione della partita Italia-Israele, disputata a Udine, c'è stata l'ennesima manifestazione di protesta culminata in scontri violenti e lanci di petardi contro la polizia. Nei tafferugli sono rimasti feriti anche due giornalisti. L'inviato di “Dritto e Rovescio”, il programma di Rete 4 condotto dal giornalista Paolo Del Debbio, svela da chi è stato promosso il corteo e quali collettivi vi hanno aderito. L'ira dei manifestanti I manifestanti, molti dei quali con il volto travisato, si sono riversati nelle principali vie della città nel tentativo di sabotare il match valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

