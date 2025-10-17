Milinkovic-Savic Juve l’Al-Hilal passa al contrattacco | avanzata questa proposta al serbo l’obiettivo è respingere le avances dei bianconeri

Milinkovic-Savic Juve, Pedullà svela la mossa del club arabo: offerto un rinnovo fino al 2028 per respingere l’assalto dei bianconeri. Un sogno che rischia di complicarsi ulteriormente, una pista che si fa sempre più in salita. La Juventus continua a pensare a Sergej Milinkovic-Savic per il suo centrocampo, ma dall’Arabia Saudita arriva una notizia che potrebbe cambiare tutti gli scenari. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’ Al-Hilal non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo gioiello e si è già mosso per blindarlo. Milinkovic-Savic Juve: la mossa dell’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

