Milinkovic-Savic Juve l’Al-Hilal passa al contrattacco | avanzata questa proposta al serbo l’obiettivo è respingere le avances dei bianconeri

Milinkovic-Savic Juve, Pedullà svela la mossa del club arabo: offerto un rinnovo fino al 2028 per respingere l’assalto dei bianconeri. Un sogno che rischia di complicarsi ulteriormente, una pista che si fa sempre più in salita. La  Juventus  continua a pensare a  Sergej Milinkovic-Savic  per il suo centrocampo, ma dall’Arabia Saudita arriva una notizia che potrebbe cambiare tutti gli scenari. Come riportato dall’esperto di mercato  Alfredo Pedullà, l’ Al-Hilal  non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo gioiello e si è già mosso per blindarlo. Milinkovic-Savic Juve: la mossa dell’Al-Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

