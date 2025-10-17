Milinkovic-Savic alla Juve | la mossa dell’Al-Hilal non lascia dubbi il club saudita è pronto ad attuare questo piano per il futuro del serbo Cosa dobbiamo aspettarci

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milinkovic-Savic alla Juve: l’Al-Hilal spinge per il centrocampista serbo, è pronto ad attuare questa importante mossa per il suo futuro. Un sogno che rischia di svanire, una porta che si chiude. Le speranze del calciomercato Juve e dei suoi tifosi di rivedere Sergej Milinkovic-Savic in Serie A si scontrano con la potenza economica dell’Arabia Saudita. Come svelato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, l’Al-Hilal ha infatti presentato al centrocampista serbo una ricca offerta per il rinnovo del contratto. L’Al-Hilal blinda il “Sergente”: offerto il rinnovo fino al 2028. Nonostante le continue voci su un suo possibile ritorno in Italia, il club arabo non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milinkovic-Savic alla Juve: la mossa dell’Al-Hilal non lascia dubbi, il club saudita è pronto ad attuare questo piano per il futuro del serbo. Cosa dobbiamo aspettarci

