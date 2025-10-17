Milik il fantasma che vaga ancora per Torino Eurosport

Arkadiusz Milik vive un vero e proprio calvario a Torino: oltre 500 giorni lontano dai campi a causa di infortuni continui, tanto da non comparire quasi più nemmeno sul sito ufficiale della Juve, dove per ritrovarlo bisogna scavare a fondo. Quando si parla di giocatori infortunati, il suo nome viene spesso omesso, come se fosse già dato per scontato. Eppure, a sorpresa, la società ha rinnovato il suo contratto fino al 2027: non per una reale volontà di tenerlo in squadra, ma per una strategia di risparmio economico. Milik è un fantasma. Scrive ironicamente Eurosport: “Per ritrovare una traccia di Arkadiusz Milik sul sito ufficiale della Juventus, bisogna andare indietro nel tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Milik il fantasma che vaga ancora per Torino (Eurosport)

