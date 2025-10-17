Milano un chilo di cocaina nascosto in un calzino | 45enne arrestato dalla Squadra Mobile

Notizie.virgilio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Milano per detenzione e spaccio: sequestrati oltre 1 kg di cocaina nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

milano chilo cocaina nascostoUn chilo di cocaina nascosto nel letto: arrestato 45enne - Rientra a casa, trova la Squadra Mobile ad aspettarlo: finisce in manette un cittadino portoghese di 45 anni, scoperto con oltre un chilo di cocaina nella sua ... Lo riporta pupia.tv

Trovato con 50mila euro di cocaina sotto al letto: arrestato - La droga è stata trovata dalla squadra mobile in un appartamento di piazza Pompeo Castelli a Milano. Lo riporta milanotoday.it

