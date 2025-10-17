Milano un chilo di cocaina nascosto in un calzino | 45enne arrestato dalla Squadra Mobile
Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Milano per detenzione e spaccio: sequestrati oltre 1 kg di cocaina nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
