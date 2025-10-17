Milano Music Week 2025 i primi concerti e ospiti | Anna Colapesce Dardust Linus
L’edizione 2025 della Milano Music Week inizia a prendere forma, ecco i format, le location e i primi ospiti. Dal 17 al 23 novembre 2025 Milano ospita la nona edizione della Milano Music Week, diventando un palcoscenico diffuso con concerti, dj set, workshop e showcase dove artisti, professionisti e appassionati celebrano la musica promuovendo inclusione e innovazione. È un progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori ed organizzato da Butik s. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
