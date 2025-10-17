Milano Music Week 20205 tra i primi eventi annunciati i concerti dei Chemical Brothers Anna ed I Cani
Milano ospita la nona edizione della MILANO MUSIC WEEK, dal 17 al 23 novembre 2025 diventando un palcoscenico diffuso con concerti, dj set, workshop e showcase dove artisti, professionisti e appassionati celebrano la musica promuovendo inclusione e innovazione. L’edizione 2025 ha come main topic Nuova generazione, con l’intento di esplorare le mutazioni creative e di ascolto. Imprenditori innovativi, startupper e musicisti under 40 porteranno la loro riflessione sulle tendenze che stanno ridefinendo il panorama sonoro contemporaneo. La Milano Music Week 2025 segna una rivoluzione nel panorama degli eventi musicali urbani, trasformando la città in un ecosistema sonoro pulsante che va ben oltre i tradizionali concerti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
