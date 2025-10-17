Milano la Notte dei senza dimora compie 25 anni | una piazza che diventa casa

Milano, 17 ottobre 2025 – In piazza Sant’Eustorgio, nel cuore di Milano, sabato 18 ottobre torna La Notte dei senza dimora. Giunta alla sua 25ª edizione, la manifestazione organizzata da Insieme nelle terre di mezzo è ormai un appuntamento simbolico per la città: un momento in cui chi ha una casa e chi non ce l’ha si ritrova insieme, fianco a fianco, per condividere un pasto, una notte, un pensiero. Quest’anno il tema scelto è “Abitare”, parola semplice ma complessa, che diventa filo conduttore di una giornata di musica, incontri e riflessione sulla condizione delle persone che vivono in strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, la Notte dei senza dimora compie 25 anni: una piazza che diventa casa

