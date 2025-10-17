Milano il presidio per ricordare Pamela Genini | in duecento alla panchina rossa a Gorla

Circa duecento persone si sono date appuntamento a Milano per ricordare Pamela Genini, uccisa martedì sera dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate. In tanti hanno voluto rendere omaggio alla 29enne e anche alle altre vittime di femminicidio, accendendo lumini intorno a una panchina rossa nel quartiere Gorla e ricordando i loro nomi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, il presidio per ricordare Pamela Genini: in duecento alla panchina rossa a Gorla

