Milano il piccolo derby è dell' Inter | a Breda un doppio La Gumina stende l' Alcione
Decisivo l'ex Samp con la seconda doppietta della sua stagione. Nella squadra di Vecchi bene Cocchi e Lavelli, nell'Alcione in gol Marconi, classe '89 che nel 2008 esordiva in A contro la Juve di Del Piero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
