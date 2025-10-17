Milano il piccolo derby è dell' Inter | a Breda un doppio La Gumina stende l' Alcione

Decisivo l'ex Samp con la seconda doppietta della sua stagione. Nella squadra di Vecchi bene Cocchi e Lavelli, nell'Alcione in gol Marconi, classe '89 che nel 2008 esordiva in A contro la Juve di Del Piero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano, il piccolo derby è dell'Inter: a Breda un doppio La Gumina stende l'Alcione

