Milano Cortina 2026 le Olimpiadi come modello di business | il convegno al Politecnico di Lecco

Mancano 114 giorni ai giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Ma per imprese, dirigenti e professionisti del territorio lecchese, l'appuntamento più importante era giovedì 16 ottobre all'aula magna del Politecnico di Milano, campus di Lecco.Un laboratorio di managerialità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

