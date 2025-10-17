Milano Cortina 2026 le Olimpiadi come modello di business | il convegno al Politecnico di Lecco

Leccotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano 114 giorni ai giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Ma per imprese, dirigenti e professionisti del territorio lecchese, l'appuntamento più importante era giovedì 16 ottobre all'aula magna del Politecnico di Milano, campus di Lecco.Un laboratorio di managerialità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

milano cortina 2026 olimpiadiOlimpiadi Milano-Cortina, disposte 16 interdittive antimafia. Le imprese coinvolte - Sedici interdittive antimafia e due provvedimenti di prevenzione sono stati disposti nei confronti di una serie di imprese che avevano fatto richiesta di iscrizione all'anagrafe antimafia ... Lo riporta ilgazzettino.it

milano cortina 2026 olimpiadiMilano Cortina 2026, le Olimpiadi come modello di business: il convegno al Politecnico di Lecco - L'incontro promosso da Federmanager ha messo al centro managerialità e competenze strategiche per trasformare i grandi eventi in opportunità di crescita ... Riporta leccotoday.it

milano cortina 2026 olimpiadiQuanto costa vedere dal vivo le Olimpiadi di Milano Cortina? - Dipende, ma spesso almeno qualche centinaio di euro, soprattutto per pernottare in una delle tante sedi delle gare ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina 2026 Olimpiadi