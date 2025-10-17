Milano Cortina 2026 | all’EBU i diritti media europei dei Giochi Paralimpici Invernali

L'annuncio della Fondazione. La Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia che i diritti media per l'Europa continentale (esclusi Italia e Regno Unito ) dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono stati assegnati in esclusiva all' European Broadcasting Union (EBU). La decisione è arrivata al termine di un processo di selezione altamente competitivo condotto dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). Grazie a questo accordo, almeno 25 emittenti membri dell'EBU offriranno un'ampia copertura dei Giochi su tutte le piattaforme nei rispettivi Paesi, assicurando così una diffusione senza precedenti dell'evento paralimpico.

