Milano avrà un nuovo grattacielo entro l’estate

Termineranno entro luglio 2026 i lavori della torre “Faro” di piazza Trento a Milano (zona ex Scalo Romana). A confermarlo è stato l’amministratore delegato del gruppo, Renato Mazzoncini, durante la presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale di Milano che si è svolta questa mattina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

