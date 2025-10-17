Milanese e Bia | ‘Un calciatore deve trascorrere almeno un anno a Napoli Su Mariapan…

Milanese a Stile TV: “Chi fa il calciatore deve trascorrere almeno un anno a Napoli.”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mauro Milanese, doppio ex di Napoli e Torino Degli anni al Toro ho ricordi bellissimi. “Degli anni al Toro ho ricordi bellissimi. Ho sempre detto però chi decide di fare il calciatore e vuole fare una bella carriera, almeno un anno a Napoli lo deve trascorrere a Napoli perchè è così particolare e unica che è da vivere. E quella passione dei tifosi la vivi tutti i giorni, non solo la domenica, a me la pressione faceva venire fuori tutto l’orgoglio. 🔗 Leggi su Parlami.eu

