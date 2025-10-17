Milan vs Fiorentina settima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri vogliono la vittoria per non perdere terreno dalla vetta, ma i viola sono ancora alla ricerca dei primi tre punti ed hanno intenzioni serie. Milan vs Fiorentina si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. MLAN VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante un inizio sbagliato, i rossoneri hanno trovato subito la retta via ed ora navigano nelle prime quattro posizioni grazie a quattro vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. La squadra di Allegri è ora terza in classifica con 13 punti, a meno due dal vertice, e punta a rimanere a contatto.

