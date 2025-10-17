Milan uno schiaffo all’Inter | il grande ex nerazzurro per una squadra da Scudetto

Il Milan interverrà nuovamente, nella sessione invernale di calciomercato, per dare una sistemata al proprio organico. Attenzione a questa opportunità, gigantesca, che il direttore sportivo Igli Tare potrebbe cogliere al volo. La situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, uno schiaffo all’Inter: il grande ex nerazzurro per una squadra da Scudetto

Altre letture consigliate

? Milano, 14 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Profumo di Pesca" il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, già in radio e disponibile in digitale (Clodio Music/Believe). Un videoclip dal carattere allusi - facebook.com Vai su Facebook

L'impronta 33 is the new "schiaffo del soldato". Indovina chi. #Garlasco - X Vai su X

Milan, chi è Balentien: il gioiellino lanciato da Allegri che sogna in grande - In carriera, Adrien Rabiot ha spesso scelto il numero 25: lo ha avuto al Psg, nei suoi anni alla Juventus e nell'unica stagione al Marsiglia. Riporta corrieredellosport.it

Milan, Allegri a colloquio con Leao: grande feeling, ecco cosa gli chiede in campo - Due settimane piene di allenamenti sono sufficienti per dare il via alle prime partite di livello in questo pre campionato del Milan. Da corrieredellosport.it

Vittorie, bel gioco e gol, il Milan sogna in grande - Un'aria diversa, quell'atmosfera che fa pensare in grande con la convinzione che questo Milan può giocarsela con tutti. Scrive ansa.it