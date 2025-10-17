Milan settore giovanile | torna la Primavera il programma

Fine settimana intenso per il settore giovanile del Milan tra squadre maschili e femminili. Ecco tutti gli impegni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, settore giovanile: torna la Primavera, il programma

Approfondisci con queste news

Una lunga e solida esperienza nel settore sportivo e del marketing: ha iniziato la sua carriera nel Milan - facebook.com Vai su Facebook

Settore giovanile Milan, i risultati del weekend: spicca il successo dell’U14 con la Juve grazie al poker di Kostyuk - X Vai su X

Milan, settore giovanile: torna la Primavera, il programma - Torna a riempirsi il weekend del nostro Settore Giovanile: dopo la sosta delle nazionali di nuovo ... Riporta msn.com

Ieri Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: "Credete in voi stessi, lavorate duro e divertitevi" - Quella di ieri è stata certamente una giornata davvero speciale per i ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile del Milan che al Puma House of Football - Secondo milannews.it

Settore Giovanile, Vergine accoglie Modric: "Tu per noi rappresenti un modello. Ogni giorno spieghiamo ai ragazzi che..." - Ieri pomeriggio i ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile del Milan hanno avuto la possibilità di incontrare un campione come Luka Modric al Puma House of Football - Riporta milannews.it